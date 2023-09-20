Беременность блогерши Саши Бо протекает с аномалией. Об этом инфлюэнсерша рассказала своим подписчикам, уточнив диагноз, который поставили врачи.

– При первом же обследовании мне сообщили, что в пуповине лишь одна артерия (в норме 2 артерии и 1 вена). Диагноз: ЕАП. Такая особенность встречается у <1% всех беременностей, – написала Саша Бо.

Блогерша отметила, что врачи успокаивали ее, однако, волнения не оставляли. К тому же ее обеспокоили результаты УЗИ, указывавшие на якобы отставание ребенка в размерах. Тогда Саша Бо сделала еще один скрининг.

— Результаты отличные. Никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла. Я являюсь носителем. Мне только отрегулировали питание, – уточнила инфлюэнсерша.

В комментариях подписчицы вспомнили свои истории во время беременности. Узнавшие в диагнозе собственный поддержали Сашу и заверили, что она непременно родит здоровую дочку.

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Новость о беременности Саша Бо рассекретила весной. В сентябре 2022 года блогерша-миллионница вышла замуж за одногруппника Платона Тарнавского.