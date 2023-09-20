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Персони

В одному відсотку випадків: вагітна Саша Бо поділилась рідкісним діагнозом

20 Вересня 2023, 09:43
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Саша Бо
Джерело: Саша Бо

Вагітність блогерки Саші Бо протікає з аномалією. Про це інфлюенсерка розповіла своїм підписникам, уточнивши діагноз, що його поставили лікарі.

– Під час першого ж обстеження мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі дві артерії і одна вена). Діагноз: ЄАП. Така особливість трапляється у <1% всіх вагітностей, – написала Саша Бо.

Блогерка відзначила, що лікарі заспокоювали її, проте хвилювання не полишали. До того ж її занепокоїли результати УЗД, що вказували на нібито відставання дитини у розмірах. Тоді Саша Бо зробила ще один скринінг.

– Результати чудові. Жодних мутацій чи порушень, за винятком гену фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування, – уточнила інфлюенсерка.

В коментарях підписниці пригадали свої історії під час вагітності. Ті, хто впізнав у діагнозі власний, підтримали Сашу та запевнили, що вона неодмінно народить здорову донечку.

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Новину про вагітність Саша Бо розсекретила навесні. Раніше, у вересні 2022 року, блогерка-мільйонниця вийшла заміж за одногрупника Платона Тарнавського.

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