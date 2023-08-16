Украинский блогер Саша Бо впервые рассказала о выкидыше. Это произошло во время начала войны, когда многие украинцы испытывали сильный стресс.

Саша призналась, что не раскрывала эту тему, чтобы никто не подумал, что она на этом хайпует.

— Тогда было о чем говорить — Буча, Ирпень, Мариуполь. Я настолько ощущала ответственность, что не имела права переключать фокус внимания, ведь мой блог — мой инструмент, и я давала интервью, записывала видео и публиковала сборы, — призналась блогер.

Знаменитость добавила, что выкидыш случился в первую неделю с начала полномасштабного вторжения.

— Я – страшный паникер. Сейчас мне уже легче, но первые месяцы я просто сидела на гидазепаме. Не знала, что началась война, а я беременна. Узнала о положении во время боли в животе — она была очень острой, я думала, что умру. Для ребенка, который был во мне, мои стрессы и гидазепамы ни к чему хорошему б не привели. Может быть, к выкидышу в позднем периоде, — заявила блогер.

Напомним, что в конце мая Саша Бо рассказала о беременности. Это будет уже третий ребенок для знаменитости, и недавно она раскрыла пол ребенка. Это будет девочка, о которой она с Платоном так долго мечтала.