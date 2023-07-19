Украинский мультиартист Дмитрий Монатик рассказал о своем заработке во время войны, а также раскрыл расходы на жизнь своей семьи.

Певцу помогает система роялти, концерты и корпоративы.

— Роялти только начало развиваться в Украине — с годами будет работать только лучше. Это небольшие заработки, но это хоть что-то, — признался Дмитрий в интервью Славе Демину.

Монатик добавил, что его студия работает, но это также мелкий заработок. В условиях войны артист не считает, что за концерты платят большие деньги.

— Концерты — это вообще не те деньги. Мы пытаемся собрать деньги на помощь в качестве благотворительности. Помогают корпоративы — они держат на плаву. Но и с таких выступлений я жертвую деньги на дроны или рации, — заверил музыкант.

Артист признался, что жить его семье помогла финансовая подушка, а для самого Дмитрия хватило бы и $1 тыс. в месяц. Танцор добавил, что в Англии жить не так дорого, как говорят — его жене и двум сыновьям нужно около 2 тыс. фунтов в месяц.

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