Жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая рассказала, во сколько обходится жизнь в США. Сейчас ведущая проживает в Калифорнии, и в интервью Славе Демину рассказала о ценах на еду и жилье.

— Первый по стоимости жизни это Нью-Йорк в США, а вторая — Калифорния. Здесь можно жизнь как и дешево, так и богато. Однако, все равно это дороже — когда сравниваю яйца, я офигеваю. За 12 штук я плачу $4 (147 грн). Сколько это стоит в гривнах? Я когда перевела, аж дернулась, и больше так не делаю. А есть и за $8 этот продукт, — заявила Анастасия.

Также ведущая призналась, с какими усилиями она искала квартиру.

— Это было так долго — я знаю, что меня поймут украинцы, живущие в США и Европе. Здесь, кем бы ты ни был, если у тебя нет бумажки — ты никто. Мы снимаем квартиру в районе студентов. Нам помог риэлтор Олег — он сделал все, чтобы мы сняли. Искали жилье целый месяц. Мне нужно было доказать, что у меня есть работа и я способна платить — здесь выгнать за неуплату не могут по закону. В квартире есть зал, и две спальни, — призналась Короткая.

Впрочем, не все члены семей украинских артистов проживают в ЕС или США. Сумская заступилась за свою дочь, которая проживает в РФ и молчит о войне. Актриса заявила, что Антонина переживает за своих детей, а за громкие слова в России “люди могут просто исчезнуть”.