Український мультиартист Дмитро Монатик розповів про свій заробіток під час війни, а також розкрив витрати на життя його родини.

Співаку допомагає система роялті, концерти та корпоративи.

– Роялті тільки почало розвиватися в Україні – з роками буде працювати тільки краще. Це невеликі заробітки, але це хоч щось, – зізнався Дмитро в інтервью Славі Дьоміну.

Монатик додав, що його студія працює, але це також дрібний заробіток. В умовах війни артист не вважає, що за концерти платять великі гроші.

– Концерти – це взагалі не ті гроші. Ми намагаємося зібрати гроші на допомогу як благодійність. Але допомагають корпоративи – вони тримають на плаву. Але і з таких виступів я жертвую гроші на дрони або рації, – запевнив музикант.

Артист зізнався, що жити його родині допомогла фінансова подушка, а для самого Дмитра вистачило б і $1 тис. на місяць. Танцюрист додав, що в Англії жити не так дорого, як кажуть – його дружині і двом синам потрібно близько 2 тис. фунтів на місяць.

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