Музыкант Коля Серга высказался об ответственности культурного деятеля перед своей аудиторией во время войны. Также он затронул скандал с певицей Светланой Лободой в Харькове.

По словам артиста, проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды.

— Когда Макс Барских поет Мамо, не плач, чувство, будто его мама очень волнуется, когда Макс на гастролях, но он обязательно вернется. Если бы Монатик или Потап честно вышли бы и сказали: — Мне страшно и я не могу быть примером для своей аудитории. Не могу справиться с этой ответственностью. Хочу научиться смелости и буду делать это с вами. Это вызвало бы уважение, — подчеркнул Серга.

Говорит, ответственность артиста в том, чтобы перед аудиторией честно заглянуть в себя и исцелиться. Считает, так нужно сделать и Светлане Лободе, признав то, что она ошибалась, когда работала в РФ.

— Сейчас Лобода не работает с Россией, но и не слышит людей… Считает, что ее должны слушать, потому что есть хиты, профессионально поет… Аплодисменты, улыбки, фотографии с артистом — проявление доверия, которое нужно заслужить. Для этого необходимо увидеть и услышать людей, узнать, в чем они нуждаются, чего хотят, иначе будет сопротивление еще больше, — высказался Серга.

Также он назвал артистов, которые полностью честны со своей аудиторий и слышат ее. Говорит, это фронтмен группы The Gitas Александр Чемеров, певец Александр Ярмак, группа Один в Каное, исполнитель Миша Крупин, музыкант Кристина Панасюк и многие другие.

Стоит отметить, что мнения пользователей сети в комментариях разделились.