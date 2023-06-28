Музыкант Коля Серга высказался об ответственности культурного деятеля перед своей аудиторией во время войны. Также он затронул скандал с певицей Светланой Лободой в Харькове.
По словам артиста, проблема нашего шоу-бизнеса в том, что ему не хватает правды.
— Когда Макс Барских поет Мамо, не плач, чувство, будто его мама очень волнуется, когда Макс на гастролях, но он обязательно вернется. Если бы Монатик или Потап честно вышли бы и сказали: — Мне страшно и я не могу быть примером для своей аудитории. Не могу справиться с этой ответственностью. Хочу научиться смелости и буду делать это с вами. Это вызвало бы уважение, — подчеркнул Серга.
Говорит, ответственность артиста в том, чтобы перед аудиторией честно заглянуть в себя и исцелиться. Считает, так нужно сделать и Светлане Лободе, признав то, что она ошибалась, когда работала в РФ.
— Сейчас Лобода не работает с Россией, но и не слышит людей… Считает, что ее должны слушать, потому что есть хиты, профессионально поет… Аплодисменты, улыбки, фотографии с артистом — проявление доверия, которое нужно заслужить. Для этого необходимо увидеть и услышать людей, узнать, в чем они нуждаются, чего хотят, иначе будет сопротивление еще больше, — высказался Серга.
Также он назвал артистов, которые полностью честны со своей аудиторий и слышат ее. Говорит, это фронтмен группы The Gitas Александр Чемеров, певец Александр Ярмак, группа Один в Каное, исполнитель Миша Крупин, музыкант Кристина Панасюк и многие другие.
Стоит отметить, что мнения пользователей сети в комментариях разделились.
- Слушайте, ну она очень много делает сейчас для украинцев и для ВСУ. Все такие “безгрешные”, одна Лобода во всем виновата… Зачем вы присоединяетесь к этой травле?
- Лобода молодец! Молодец каждая, каждый, кто делает что-то для Украины!
- А те, кто хает Лободу, что вы сделали для Украины? Кому помогли?
- Лобода очень сильно помогает, отстроила пол Ирпеня, открытая и добрая. Почему к ней только такие претензии?
- Никто не осуждает зарплаты депутатов и разворованные деньги, но Лобода крайняя!
- Ну так дайте возможность людям выбирать, идти ли на концерт. А не тупо бойкотировать полностью человека.
- Давайте будем честными, большинство людей не замечали, что в стране война с 2014 года. Все смотрели российский контент, слушали российских исполнителей, депутаты имеют бизнес в России, а крайняя именно Лобода, — пишут в комментариях подписчики Серги.