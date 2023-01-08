Это просто феерическая последняя точка: Шаманская и Ханумак разорвали отношения

Украинская блогерша Алина Шаманская и режиссер Руслан Ханумак разводятся. Они имеют общего сына Артура.

— Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, который трется гениталиями с другой блогершой у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться… А тебе отвечают: мы выше этого. Ты набираешься смелости и, наконец, признаешься себе: значит это не твой муж. Да, это не мой муж. Является ли эта ситуация причиной развода? Конечно нет. Это просто феерическая последняя точка, – сообщила Шаманская на своей странице в Instagram.

Алина Шаманская отмечает, что до последнего не хотела выносить на публику личную тему, но выбор был сделан вместо нее.

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— Если меня некому защитить в публичной плоскости – я сделаю это сама. Спасибо за поддержку. Я обязательно буду счастлива, — уверяет блогерша.

Другие украинские блогеры поддержали Шаманскую в комментариях, отмечая, что у нее все обязательно будет хорошо.

Некоторые подписчики утверждают, что это решение было ожидаемым, но они ждали, пока сама Алина официально расскажет об этом. Поклонники блогерши уверяют, что впереди ее ждет счастливая жизнь.

Фото: Алина Шаманская