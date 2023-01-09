Режиссер Руслан Ханумак впервые прокомментировал развод с блогером Алиной Шаманской. Мужчина сказал, что они уже как год не вместе, однако женщина отрицает это.

В Instagram Ханумак обнародовал видеообращение, в котором заявил, что не изменял жене, а также уверил, что разъехались они еще до полномасштабной войны, которая началась 24 февраля 2022 года.

— Во-первых, я никому не изменял, ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался, я заехал со своим другом к его подруге на несколько часов перед поездкой… Во-вторых, мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны мы жили отдельно. То, что об этом мы не говорили публично, это в первую очередь были наши с ней дела, — сказал Руслан.

Режиссер подчеркнул, что на хейт он никак не реагирует, поэтому его не цепляет то, что пишут недоброжелатели. Он поблагодарил Шаманскую за прожитые годы вместе, а также выразил надежду, что она найдет себе достойного человека.

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В свою очередь Алина уже отреагировала на обращение Руслана, отметив, что про год не вместе — ложь.

— Я молча ела проклены в мою сторону от тысячи людей всю войну из-за того, что мой муж в Америке со мной. Мне и моему сыну желали смерти не один день, а 10 месяцев. Ни одного раза никто не вышел в публичное пространство и не сказал: — Отцепитесь от Алины, все вопросы ко мне, — поделилась Шаманская.

Говорит, сейчас рада, что режиссеру хватило смелости защитить свою семью от злых комментаторов.

— Я страшно не люблю ложь, больше всего в этой жизни. Последнее, что я скажу на этот счет: про год — ложь. Вот теперь все, — подытожила блогер.

Напомним, 8 января стало известно, что Алина Шаманская и Руслан Ханумак разводятся. Об этом блогер написала в своем Instagram, обнародовав фото, на котором ее супруг в компании другой блогерши.

Алина сказала, что до последнего не хотела выносить все на публику, однако вынуждена защищать себя сама.

Супруги познакомились в 2016 года, в следующем году они поженились. У них есть пятилетний сын Артур.

Фото: Алина Шаманская