Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какие продукты входят в ее рацион и где она их берет.

Многие считают, что здоровое питание — это дорого. Но на самом деле это не совсем так, уверена ведущая шоу Хто зверху? на Новом канале Леся Никитюк, которая несколько лет назад начала правильно питаться. Сейчас она не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

Леся отметила, что у нее всегда в холодильнике есть свежие овощи, которые привозит из Хмельницкого от мамы.

— Если есть возможность, то покупаю курицу, утку, яйца у знакомых, которые сами выращивают птицу. Мне недорого питаться правильно. Главное — отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, сгрызть яблоко или морковку, — рассказала Леся в интервью журналу Добрые советы.

Кроме того, Никитюк объяснила, откуда мог взяться миф о дороговизне здорового питания.

— Здоровое питание — это когда в рационе есть белки, углеводы, клетчатка. То есть, овощи, рыба, мясо, крупы. Не обязательно постоянно пичкать себя морепродуктами – конечно, это будет дорого. Но тут уже кто что любит. Если мне скажут, что нужно есть морепродукты и устрицы три раза в день, то я не буду спорить и говорить, что это для меня дорого, а буду зарабатывать, чтобы питаться так, как порекомендовал врач, — отметила телеведущая.

Ранее Леся Никитюк рассказала о том, что в ее жизни были альфонсы. Телеведущая отметила, что несмотря на горький опыт, она не стала очередной жертвой их схем.