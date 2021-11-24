Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, які продукти входять до її раціону та де вона їх бере.

Багато хто вважає, що здорове харчування – це дорого. Але насправді це не зовсім так, впевнена ведуча шоу Хто зверху? на Новому каналі Леся Нікітюк, яка кілька років тому почала правильно харчуватися. Нині вона не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.

Леся зазначила, що вона завжди в холодильнику має свіжі овочі, які привозить із Хмельницького від мами.

– Якщо є можливість, купую курку, качку, яйця у знайомих, які самі вирощують птицю. Мені недорого харчуватися правильно. Головне – відмовитися від шкідливої ​​їжі. Якщо ви хочете перебити голод, можна з’їсти протеїновий батончик чи випити протеїновий коктейль, згризти яблуко чи моркву, – розповіла Леся в інтерв’ю журналу Добрі поради.

Крім того, Нікітюк пояснила, звідки міг взятися міф про те, що здорове харчування – це дорого.

– Здорове харчування – це коли в раціоні є білки, вуглеводи, клітковина. Тобто овочі, риба, м’ясо, крупи. Не обов’язково постійно напихати себе морепродуктами – звичайно, це буде дорого. Але тут уже хто що любить. Якщо мені скажуть, що потрібно їсти морепродукти та устриці тричі на день, то я не сперечатимусь і не говоритиму, що це для мене дорого, а зароблятиму, щоб харчуватися так, як порекомендував лікар, – зазначила телеведуча.

Раніше Леся Нікітюк розповіла про те, що в її житті були альфонси. Телеведуча зазначила, що незважаючи на гіркий досвід, вона не стала черговою жертвою їхніх схем.