Телеведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, что в ее жизни были альфонсы. Звезда отметила, что чувствует людей и сразу понимает, что им от нее нужно.

Так, Леся призналась, что несмотря на горький опыт, она не стала очередной жертвой схем альфонсов.

— Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился… Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом (смеется). Потом я узнала, что он — конкретный альфонс, встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все — быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно, — рассказала Леся Никитюк в одном из интервью.

Телеведущая отметила, что тогда это ее обошло стороной. Себя в обиду она не даст, поскольку хорошо разбирается в людях. Кроме того, у нее за плечами более чем 10-летний опыт работы в шоу-бизнесе.

— Я очень чувствую людей, знаю, что каждому человеку от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, — отметила она.

Напомним, что недавно Леся Никитюк устроила путешествие в прошлое. Телеведущая показала дом, в котором жили ее бабушка и дедушка.

Также она поделилась трагической семейной историей, ведь ее бабушку едва не расстреляли беременной. Женщине удалось убежать.