Родная сестра национальной легенды Украины Софии Ротару Аурика опровергла слухи по поводу тяжелой болезни артистки, а также рассказала, где сейчас проживает звезда.

Женщина отметила, что все, что пишут в СМИ по поводу болезни Софии Ротару — сплетни.

— Когда она была худая, то писали, что у нее туберкулез, что она болеет. Потом писали, что она умерла… Слава Богу она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, пушки кто-то пускает… Пусть люди даже не думают, все нормально, — сказала Аурика.

Также она рассказала, что София проживает под Киевом в Конча-Заспе.

— Она все время здесь… У них дом с сыном и невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке, внук уже здесь, он отучился, — отметила Аурика.

Слухи о болезни Софии Ротару в сети появились после ее выступления в Берлине. 30 октября звезда выступала в столице Германии на закрытой вечеринке, ее пальцы заметно тряслись из-за чего она перекладывала микрофон из одной руки в другую. Поклонники выразили предположения, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона.

Ранее в СМИ показали загородный дом Софии Ротару. Особняк звезды расположен в селе Пятихатка неподалеку от Козина. Его площадь 1 412 кв. м. Ротару приобрела эту недвижимость 15 лет назад.

На участке вокруг коттеджа хвойные деревья — сосны, туи, ели и другие декоративные растения.

Дом имеет угловатую форму и состоит из нескольких уровней.

Периодически певица делится кадрами цветов, которые растут у нее на участке.