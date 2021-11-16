Национальная легенда Украины София Ротару вновь собралась на концерт в Россию. Звезда выступит на фестивале Песня года 2021.

О том, что Ротару появится перед зрителями в Москве, свидетельствует анонс ежегодного фестиваля. Концерт запланирован менее чем через месяц — 4 декабря в 18.00.

Так, на афише среди других артистов значится имя Софии Ротару. Указано, что в 2021 году телефестиваль отметит юбилей — 50 лет.

Также в анонсе значится имя еще одной украинской певицы, которая на протяжении долгого время живет и строит карьеру в России — Ани Лорак.

Реакция поклонников Ротару не заставила себя долго ждать.

Любимая София Михайловна. Ждем с нетерпением!

Ждем непревзойденную Софию Ротару.

Ура, София Ротару будет!

София Михайловна будет, она самая лучшая.

Ждем Ани Лорак и Софию Ротару.

Ради Ротару постараюсь попасть на концерт!

София Ротару лучшая!

Ждем с нетерпением приезда нашей любимой Софии Ротару!

Ради Ротару купила билет. — Пишут пользователи сети в комментариях под афишей.

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Напомним, что недавно в одном из интервью родная сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма и спровоцировала скандал в РФ.

Женщина призналась, что они с сестрой давно не посещали Крым. А отель Софии не работает до лучших времен, поскольку они ждут возвращения полуострова.