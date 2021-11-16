Национальная легенда Украины София Ротару вновь собралась на концерт в Россию. Звезда выступит на фестивале Песня года 2021.
О том, что Ротару появится перед зрителями в Москве, свидетельствует анонс ежегодного фестиваля. Концерт запланирован менее чем через месяц — 4 декабря в 18.00.
Так, на афише среди других артистов значится имя Софии Ротару. Указано, что в 2021 году телефестиваль отметит юбилей — 50 лет.
Также в анонсе значится имя еще одной украинской певицы, которая на протяжении долгого время живет и строит карьеру в России — Ани Лорак.
Реакция поклонников Ротару не заставила себя долго ждать.
- Любимая София Михайловна. Ждем с нетерпением!
- Ждем непревзойденную Софию Ротару.
- Ура, София Ротару будет!
- София Михайловна будет, она самая лучшая.
- Ждем Ани Лорак и Софию Ротару.
- Ради Ротару постараюсь попасть на концерт!
- София Ротару лучшая!
- Ждем с нетерпением приезда нашей любимой Софии Ротару!
- Ради Ротару купила билет. — Пишут пользователи сети в комментариях под афишей.
Напомним, что недавно в одном из интервью родная сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма и спровоцировала скандал в РФ.
Женщина призналась, что они с сестрой давно не посещали Крым. А отель Софии не работает до лучших времен, поскольку они ждут возвращения полуострова.