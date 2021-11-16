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Снова собралась в Россию: София Ротару появится на фестивале Песня года

16 ноября 2021, 13:20
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Софія Ротару
Источник: София Ротару

Национальная легенда Украины София Ротару вновь собралась на концерт в Россию. Звезда выступит на фестивале Песня года 2021.

О том, что Ротару появится перед зрителями в Москве, свидетельствует анонс ежегодного фестиваля. Концерт запланирован менее чем через месяц — 4 декабря в 18.00.

Так, на афише среди других артистов значится имя Софии Ротару. Указано, что в 2021 году телефестиваль отметит юбилей — 50 лет.

Также в анонсе значится имя еще одной украинской певицы, которая на протяжении долгого время живет и строит карьеру в России — Ани Лорак.

Реакция поклонников Ротару не заставила себя долго ждать.

  • Любимая София Михайловна. Ждем с нетерпением!
  • Ждем непревзойденную Софию Ротару.
  • Ура, София Ротару будет!
  • София Михайловна будет, она самая лучшая.
  • Ждем Ани Лорак и Софию Ротару.
  • Ради Ротару постараюсь попасть на концерт!
  • София Ротару лучшая!
  • Ждем с нетерпением приезда нашей любимой Софии Ротару!
  • Ради Ротару купила билет. — Пишут пользователи сети в комментариях под афишей.
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Напомним, что недавно в одном из интервью родная сестра украинской певицы Софии Ротару Аурика высказалась об оккупации Крыма и спровоцировала скандал в РФ.

Женщина призналась, что они с сестрой давно не посещали Крым. А отель Софии не работает до лучших времен, поскольку они ждут возвращения полуострова.

Теги
Концерт , Росія , София Ротару
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