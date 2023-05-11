Креативный директор Евровидения 2023 Герман Ненов рассказал в эфире телемарафона Єдині новини об организации выступления Alyosha в полуфинале конкурса. Дуэт с Ребекой Фергюсон растрогал многих до слез, и другие украинские артисты также смогут передать настоящие эмоции.

— Над выступлением работало очень много украинских деятелей искусства. Идея номера была донесенной — это был одно из самых важных выступлений лично для меня в этом шоу. Сам концепт и сценарий номера родился очень символично — во время ракетных обстрелов я ноябре 2022, когда я несколько часов был в бомбоубежище, — заявил Герман.

Креативный директор концерта отметил, что Евровидение 2023 — это одна большая коллаборация двух стран.

— Номер с Alyosha был очень символичным — мы очень громко сказали о войне в художественном стиле. Напомню, что Евровидение не является политическим конкурсом. Исполнителем выбрали Alyosha, ведь песня описывает ее реальную историю. Все выступления украинских артистов будут иметь настоящие эмоции, которые переживали наши звезды. Это часть их жизни. Что касается Alyosha, то она с тремя детьми действительно эмигрировала, пока ее муж Тарас Тополя защищает страну с оружием в руках, — добавил Ненов.

Напомним, что 9 мая Alyosha выступила в первом полуфинале Евровидения 2023 с песней Ordinary World. Номер к композиции посвящен переселенцам, что актуально на фоне войны с Россией.