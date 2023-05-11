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Усі емоції – справжні: Герман Нєнов про секрет успіху виступу Alyosha на Євробаченні 2023

11 Травня 2023, 12:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Нєнов і Alyosha

Креативний директор Євробачення 2023 Герман Нєнов розповів в ефірі телемарафону Єдині новини про організацію виступу Alyosha у півфіналі конкурсу. Дует із Ребекою Фергюсон зворушив багатьох до сліз, і інші українські артисти також зможуть передати справжні емоції.

– Над виступом працювало дуже багато українських діячів мистецтва. Ідею номера було донесено – це був один із найважливіших виступів особисто для мене в цьому шоу. Сам концепт і сценарій номера народився дуже символічно – під час ракетних обстрілів у листопаді 2022 року, коли я кілька годин був у бомбосховищі, – заявив Герман.

Креативний директор концерту зазначив, що Євробачення 2023 – це одна велика колаборація двох країн.

– Номер з Alyosha був дуже символічним – ми дуже голосно сказали про війну в художньому стилі. Нагадаю, що Євробачення не є політичним конкурсом. Виконавцем обрали Alyosha, адже пісня описує її реальну історію. Усі виступи українських артистів матимуть справжні емоції, які переживали наші зірки. Це частина їхнього життя. Що стосується Alyosha, то вона з трьома дітьми справді емігрувала, поки її чоловік Тарас Тополя захищає країну зі зброєю в руках, – додав Нєнов.

Нагадаємо, що 9 травня Alyosha виступила в першому півфіналі Євробачення 2023 з піснею Ordinary World. Номер до композиції присвячений переселенцям, що актуально на тлі війни з Росією.

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