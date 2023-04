Тимоти Шаламе сыграет молодого Боба Дилана в новом фильме

Американский актер Тимоти Шаламе сыграет легендарного певца и музыканта Боба Дилана в будущем байопике.

Об этом рассказал режиссер Джеймс Мэнголд в Лондоне на пресс-мероприятии, посвященном Звездным войнам.

Мэнголд сказал изданию Collider, что съемки байопика, который пока не имеет названия, скорее всего, начнутся в августе 2023 года.

По словам Мэнголда, Шаламе исполнит сам все песни Боба Дилана для фильма.

.@mang0ld tells us his @bobdylan biopic with #TimothéeChalamet starts filming in August and Chalamet will do his own singing in the film. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/yVluBMTeJz

— Collider (@Collider) April 7, 2023