Актриса Дженнифер Лоуренс хотела сняться в легендарной трилогии о вампирах — Сумерках. Звезда пришла на прослушивание в 2008 году, но ей сказали нет.

— Я прошла на прослушивание, но они сразу же отказали мне. Я даже не получила обратного звонка. Если бы взяли, жизнь могла быть совершенно другой, — призналась Лоуренс.

Впрочем, артистка стала звездой фильма Голодные игры, где получила роль главной героини Китнисс Эвердин. Чтобы доказать себе, что она актриса не одной роли, Дженнифер снялась еще в паре картин.

— Мне приходилось сниматься в фильмах, чтобы меня знали не только по этой франшизе. Я бы поступила точно также, если бы получила роль в Сумерках, — заявила звезда.

Впрочем, есть и то, с чем Лоуренс не смогла бы смириться после съемок в вампирском фильме, это толпа поклонников. Фанаты годами окружали Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт — Дженнифер не хотела к себе такого внимания.

Но есть прослушивания, после которых отказ “опустошил” Лоуренс, это кастинг на Алису в стране Чудес от Тима Бертона.

Впрочем, создание голливудских картин далеко не всегда приятный процесс — Гильермо дель Торо сравнил создание кино с поеданием бутерброда с дерьмом. Режиссер хочет поскорее вернуться к мультфильмам, ведь киностудии отвергают его идеи для полнометражных фильмов.