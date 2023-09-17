Певица Надя Дорофеева отменила свой сольный концерт в Вене и назвала причину. Как оказалось, к такому решению она пришла не по своей вине.

О ситуации звезда рассказала поклонникам в Instagram — артистка поделилась, что с ней такое происходит впервые в карьере.

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— Должен был состояться мой концерт в Вене — мы приехали на площадку, но наш технический райдер полностью не был выполнен. Это значит, что мы не могли звучать — нет даже моих микрофонов и кабелей, которыми мы можем все подключить. Такое в моей карьере впервые, — заявила Дорофеева.

Впрочем, некоторые звезды и без подготовки способны дать концерт для поклонников или наших защитников. К примеру, Огневич устроила импровизированный концерт для раненых военных. По короткому ролику с выступления можно заметить, что военные рады визиту звезды в больницу, а некоторые даже подтанцовывали.

Бывает такое, что на концерты не приезжают и сами звезды — к примеру, Зарицкая из Kazka рассказала, почему они не поехали на выступление к Лайме Вайкуле в Юрмалу. Артисты заявили, что на сцене могли выступать российские артисты.