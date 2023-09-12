Певица Злата Огневич устроила импровизированный концерт для раненных военных. Исполнительница спела для защитников посреди больницы.

В Instagram-stories Злата обнародовала несколько видео, на которых показала трогательную встречу с защитниками в реабилитационном центре Львова. Из роликов стало понять, что она исполнила для них Буревіями и Запали вогонь. Военные были рады артистки, некоторые даже подтанцовывали ей.

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— Невероятная встреча с невероятными людьми. Наши защитники, наши герои. Моя самая большая мечта — победа и мир в Украине, — отметила Огневич.

Такая встреча вдохновила певицу, отметив, что это для нее честь, а также очередное напоминание — насколько мы сильная нация.

— Пусть эти трудные времена создадут новое поколение сознательное, сильное, человечное, с прогрессивными ориентирами. Глядя на реабилитационный центр во Львове, пришло в голову — почему в Киеве, столице, такого центра нет? Это вопрос, наверное, к местным властям. Мечтаю, чтобы в Киеве тоже был такой крутой современный центр! Впереди — много работы по восстановлению, — поделилась своими мыслями Злата.

Стоит отметить, Огневич регулярно выступает перед украинскими защитниками. Она ездит не только по госпиталям, но и практически на линию фронта.