Марк Хэмилл разыграет вышиванку со световыми мечами для восстановления украинской школы. Актер, сыгравший Люка Скайуокера в культовых Звездных войнах, также призвал помогать нашей стране в условиях войны.

This custom-made #Vyshyvanka with embroidered lightsabers ⚔️ is a gift from @U24_gov_ua

THERE ARE ONLY 2 OF THEM!! Want a chance to win the second one? Just donate $24 or more to a school in Buzova, Ukraine at this link: https://t.co/nSb2qYcfKH Thank You pic.twitter.com/K3zoj25qxv — Mark Hamill (@MarkHamill) May 21, 2023

Марк опубликовал в Twitter свой снимок в уникальной вышиванке, которую ему передали в рамках платформы United24. Актер является послом украинской программы, и День вышиванки не прошел мимо него.

Так, на вышитой серой рубашке можно увидеть два светловых меча, и весь орнамент исполнен в белом цвете.

Таких вышиванок в мире всего две — одна останется у Хэмилла, а вот вторую актер разыграет. Для этого нужно задонатить $24 на восстановление школы в селе Бузовая через платформу United24. Чем больше таких пожертвований — тем больше шансов на победу.

Напомним, что свои уникальные рубашки получили и другие амбасадоры платформы — Кэтрин Винник, Иванна Сахно и Андрей Шевченко примеряли вышиванки для помощи украинской школе. Рубашки отличаются орнаментом, и таких всего по два экземпляра. Получить их можно только с помощью удачи — донаты United24 повышают шансы на победу.