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Уникальный орнамент со световыми мечами: Марк Хэмилл показался у вышиванке

22 мая 2023, 11:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Марк Гемілл
Источник: Depositphotos

Марк Хэмилл разыграет вышиванку со световыми мечами для восстановления украинской школы. Актер, сыгравший Люка Скайуокера в культовых Звездных войнах, также призвал помогать нашей стране в условиях войны.

Марк опубликовал в Twitter свой снимок в уникальной вышиванке, которую ему передали в рамках платформы United24. Актер является послом украинской программы, и День вышиванки не прошел мимо него.

Так, на вышитой серой рубашке можно увидеть два светловых меча, и весь орнамент исполнен в белом цвете. 

Таких вышиванок в мире всего две — одна останется у Хэмилла, а вот вторую актер разыграет. Для этого нужно задонатить $24 на восстановление школы в селе Бузовая через платформу United24. Чем больше таких пожертвований — тем больше шансов на победу. 

Напомним, что свои уникальные рубашки получили и другие амбасадоры платформы — Кэтрин  Винник, Иванна Сахно и Андрей Шевченко примеряли вышиванки для помощи украинской школе. Рубашки отличаются орнаментом, и таких всего по два экземпляра. Получить их можно только с помощью удачи — донаты United24 повышают шансы на победу.

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Война в Украине Вишиванка
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