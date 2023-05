Марк Хэмилл разыграет вышиванку со световыми мечами для восстановления украинской школы. Актер, сыгравший Люка Скайуокера в культовых Звездных войнах, также призвал помогать нашей стране в условиях войны.

This custom-made #Vyshyvanka with embroidered lightsabers ⚔️ is a gift from @U24_gov_ua

THERE ARE ONLY 2 OF THEM!! Want a chance to win the second one? Just donate $24 or more to a school in Buzova, Ukraine at this link: https://t.co/nSb2qYcfKH Thank You pic.twitter.com/K3zoj25qxv

