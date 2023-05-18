Кэтрин Винник, Иванна Сахно и Андрей Шевченко одели вышиванки в честь праздника. Этому поспособствовала платформа United24, которая запускает новый проект на реконструкции одной уз украинских школ.

Вышиванки для звезд отличаются орнаментами, характерными для разных регионов Украины — в их создании United24 помогла компания Etnodim.

Так, для французского сценариста Мишеля Хазанавичуса взяли орнамент с Волыни, для астронавта Скотта Келли — с вышитыми звездами и небесными светилами. Кэтрин Винник получила вышиванку в стиле Галичины, откуда ее бабушка и дедушка, а фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс примерял рубашку с орнаментом, присущим рушникам Восточного Подолья, но с драконами. Кантри-певец Бред Пейсли получил рубашку с бахромой в стиле творчести Александра Саенко. Шевченко – вышиванку с орнаментом Киевского региона с каштанами.

— В своих коллекциях мы сочетаем традиционные орнаменты с символами новой Украины. Так древние украинские традиции приобретают новое звучание. Нам было ценно приобщиться к созданию вышиванок для людей, которые поддерживают Украину в самое трудное время в ее истории. Теперь эти вышитые рубашки поедут в разные страны: от Франции до Канады, от США до Англии, — заявили в Etnodim.

Кэтрин Винник, Иванна Сахно и Андрей Шевченко одели вышиванки, которые будут доступны в еще одном экземпляре — их можно получить за донат. Купить же- невозможно. Нужно сделать пожертвование от $24 на восстановление школы в селе Бузова Киевской области. Сбор длится 18 мая по 1 июня, а количество донатов не ограничено. Чем больше пожертвований, тем больше шансов.

Платформа продолжает делать все для восстановления Украины даже в условиях войны — недавно Барбара Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицинскую помощь стране в рамках United24. Это было сделано на фоне годовщины платформы.