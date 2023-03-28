Американский актер Марк Хэмилл будет оповещать украинцев о воздушной тревоге. Многим артист известен по роли Люка Скайуокера во франшизе Звездных войн.

Голос Марка будет доступен в приложении Air Alert. Известно, что для важных фраз артист снова вернулся к своей роли Люка, чтобы фанаты смогли насладиться его работой сполна. Для некоторых голос легенды Звездных войн будет работать как успокоительное.

— Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття, — говорит Марк в своей фирменной манере.

Также артист напоминает о важности быть в укрытии, даже если это очередная тревога без запусков ракет и других вражеских аппаратов.

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— Не будь недбалим. Ваша самовпевненість – ваша слабкість, — звучит из приложения призыв пройти в укрытие.

Когда тревога заканчивается, Марк говорит: Нехай буде з тобою Сила.

Напомним, что Хэмилл помог купить 500 дронов для ВСУ осенью 2022 года. Актер неоднократно выражал свою поддержку Украине, и даже стал послом платформы United24. Марк добавил, что нашим защитникам нужны беспилотники, чтобы эффективно защищать свои земли в борьбе с оккупантами. Артист также был впечатлен тем, как быстро удалось собрать средства.