Марк Гемілл розіграє вишиванку зі світловими мечами для відновлення української школи. Актор, який зіграв Люка Скайвокера в культових Зоряних війнах, також закликав допомагати нашій країні в умовах війни.

This custom-made #Vyshyvanka with embroidered lightsabers ⚔️ is a gift from @U24_gov_ua

THERE ARE ONLY 2 OF THEM!! Want a chance to win the second one? Just donate $24 or more to a school in Buzova, Ukraine at this link: https://t.co/nSb2qYcfKH Thank You pic.twitter.com/K3zoj25qxv — Mark Hamill (@MarkHamill) May 21, 2023

Марк опублікував у Twitter свій знімок в унікальній вишиванці, яку йому передали в рамках платформи United24. Актор є послом української програми, і День вишиванки не пройшов повз нього.

Так, на вишитій сірій сорочці можна побачити два світлових мечі, і весь орнамент виконаний у білому кольорі.

Таких вишиванок у світі всього дві – одна залишиться у Гемілла, а ось другу актор розіграє. Для цього потрібно задонатити $24 на відновлення школи в селі Бузова через платформу United24. Більше таких пожертв – більше шансів на перемогу.

Нагадаємо, що свої унікальні сорочки отримали й інші амбасадори платформи – Кетрін Винник, Іванна Сахно та Андрій Шевченко приміряли вишиванки для допомоги українській школі. Сорочки відрізняються орнаментом, і таких лише по два екземпляри. Отримати їх можна тільки за допомогою удачі – донати United24 підвищують шанси на перемогу.