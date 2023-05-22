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Унікальний орнамент зі світловими мечами: Марк Гемілл показався у вишиванці

22 Травня 2023, 11:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Марк Гемілл
Джерело: Depositphotos

Марк Гемілл розіграє вишиванку зі світловими мечами для відновлення української школи. Актор, який зіграв Люка Скайвокера в культових Зоряних війнах, також закликав допомагати нашій країні в умовах війни.

Марк опублікував у Twitter свій знімок в унікальній вишиванці, яку йому передали в рамках платформи United24. Актор є послом української програми, і День вишиванки не пройшов повз нього.

Так, на вишитій сірій сорочці можна побачити два світлових мечі, і весь орнамент виконаний у білому кольорі.

Таких вишиванок у світі всього дві – одна залишиться у Гемілла, а ось другу актор розіграє. Для цього потрібно задонатити $24 на відновлення школи в селі Бузова через платформу United24. Більше таких пожертв – більше шансів на перемогу.

Нагадаємо, що свої унікальні сорочки отримали й інші амбасадори платформи – Кетрін Винник, Іванна Сахно та Андрій Шевченко приміряли вишиванки для допомоги українській школі. Сорочки відрізняються орнаментом, і таких лише по два екземпляри. Отримати їх можна тільки за допомогою удачі – донати United24 підвищують шанси на перемогу.

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Теги
Війна в Україні Вишиванка
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