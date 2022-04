Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук презентовал кавер на легендарную песню Джо Кокера You Are So Beautiful. Музыкант несколько изменил название трека — UA So Beautiful, что в переводе с английского языка — Украина так прекрасна.

Вместе с композицией Вакарчук представил видеоработу, в которой показа красота Украины до полномасштабного вторжения РФ. Трек стал признанием Святослава в любви родной стране.

— Этот неожиданный и очень искренний релиз – первый кавер Святослава Вакарчука на мировой хит. Он как нельзя лучше подходит для специально созданного нами видео для иностранцев, чтобы показать, какой же действительно красивой, улыбчивой была Украина до российского вторжения, — говорится под видео.

К сожалению, многие иностранцы впервые увидели нашу страну на своих экранах уже разбитой российскими ракетами и бомбами. Использованные фото и видео в клип, в основном — личные архивы украинцев, которые они специально присылали для создания этого ролика.

Сам певец тоже несколько раз появляется в видеоработе — он поет и играет на пианино.