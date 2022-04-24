Сегодня, 24 апреля, когда православные христиане отмечают Пасху, на ведущих телеканалах Украины покажут благотворительный концерт І все буде добре группы Океан Эльзы.

Выступление коллектива было 22 апреля в Киеве на станции метро Золотые ворота.

Теперь концерт смогут посмотреть все желающие. Трансляция выступления будет на всех ведущих украинских телеканалах в рамках Единого телемарафона. Начало — в 21.00.

Онлайн-трансляция благотворительного концерта Океан Эльзы

Ранее Святослав Вакарчук рассказал, почему концерт пройдет в метро. По словам лидера Океан Эльзы, локация выбрана не случайно и в этом есть символизм.

Музыкант объяснил, что для многих украинцев, особенно тех, кто живет в Киеве, Харькове и Днепре, в некой мере война ассоциируется с метро, поскольку это убежище, в котором люди могли найти и находят безопасность. Кроме того, на выступать на улице сейчас опасно.

Известно, что до, во время и после трансляции будет происходить сбор денег, которые пойдут на помощь детям, пострадавшим в российско-украиской войне.