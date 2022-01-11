Украинская актриса и судья шоу Україна має талант Ксения Мишина рассказала о расставании с комиком Александром Эллертом.

В интервью Dorotye звезда призналась, что разорвала отношения, поскольку они с Александром не сошлись характерами. В частности, на ссоры в паре влиял плотный рабочий график Мишиной и ревность Эллерта.

– Мы не сошлись характерами. Мы пытались, но есть разные стороны каждого человека. У нас постоянно были какие-то качели. Мне тоже было тяжело отойти. Я не ушла без чувств. Я ушла от полного бессилия что-то изменить, – рассказала актриса.

Ксения добавила, что после расставания они несколько раз сходились, пытаясь спасти отношения.

– Отношения были нестабильными. Я просто никогда ничего не говорила, но были моменты. Была ревность, которая доходила до сумасшествия. Я не могу жить в такой атмосфере и в таких энергиях. Я не хочу и не могу. Я не хочу никого спасать, просто не могла в этом существовать, — призналась Мишина.

Мишина не стала вникать в подробности отношений, поскольку больше не хочет выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение.

– Никто никогда не узнает, что было на самом деле. Я не хочу ничего рассказывать и доказывать. Я сказала, что моя личная жизнь закрыта. Я поняла, что в своих отношениях не хочу никакой публичности, – сказала Ксения.

Напомним, что отношения Мишиной и Эллерта начались на романтическом реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.