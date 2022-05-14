Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил перед сотрудниками ЧАЕС. Об этом певец рассказал в Facebook, где также поделился видео и фото.

— Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все будет хорошо! — прокомментировал свой визит атомную электростанцию Вакарчук.

На снимках можно заметить сотрудников в хорошем настроении — визит Святослава запомнится этим смелым украинцам.

На видео с выступлением видно, что Вакарчуку пришлось дополнительно экипироваться для прохода внутри ЧАЭС — в халат и бахилы. На фоне можно заметить стену из приборных панелей, с помощью которой и управляется работа атомной станции.

В начале мая Вакарчук в очередной раз объехал восточную линию фронта. Он побывал от Харькова до Славянска, был в районе Гуляйполя и встретился с бойцами пяти бригад. После встречи Святослав добавил, что ВСУ очень крутые и храбрые. Также он пообщался с военным руководством — командирами бригад и батальонов.

В конце апреля Святослав побывал в Харькове — певец показал, что осталось от города после попыток захвата со стороны армии РФ. Певцу удалось заснять разрушенный жилой район, черные фасады и разбитые тротуары, отметив, что тут уже жить нельзя.