Украинский мультфильм Мавка: Лесная песня сделают мультсериалом. Проект станет полноценным приквелом.

Мультсериал будет состояться из 12 серий, и его производством займется студия Анимаград, работавшая над полноценным проектом.

— Действие происходит сразу после битвы между людьми и Лешим, хранителем леса, которая случилась, когда остальные обитатели леса находились в глубоком зимнем сне, — заявила Ксения Баранова из Film.UA.

Примечательно, что в каждом эпизоде главные герои будут сталкиваться с новыми проблемами и помогать лесу восстановить гармонию после битвы.

Разработчики заявляют, что Мавка: Лесная песня может стать полноценной франшизой, ведь уже запущено танцевальное шоу.

Напомним, что мультфильм Мавка стал самым кассовым в истории украинского кино. За почти три месяца картина собрала более 148 млн грн. Работу представили в более чем 80 странах, и в некоторых проект лидировал в прокате, опережая голливудские мультфильмы и супергеройские кино.

К примеру, в апреле Мавка лидировала в Нидерландах, а перед этим — во Франции. Укринскому мультфильму удалось превзойти картину Шазам! от DC и Удивительный Морис.