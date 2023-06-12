Український мультфільм Мавка: Лісова пісня зроблять мультсеріалом. Проєкт стане повноцінним приквелом.

Мультсеріал складатиметься з 12 серій, і його виробництвом займеться студія Анімаград, яка працювала над повноцінним проєктом.

– Дія відбувається відразу після битви між людьми і Лісовиком, хранителем лісу, яка трапилася, коли інші мешканці лісу перебували в глибокому зимовому сні, – заявила Ксенія Баранова з Film.UA.

Примітно, що кожен епізод головні герої стикатимуться з новими проблемами й допомагатимуть лісу відновити гармонію після битви.

Розробники заявляють, що Мавка: Лісова пісня може стати повноцінною франшизою, адже вже запущено танцювальне шоу.

Нагадаємо, що мультфільм Мавка став найкасовішим в історії українського кіно. За майже три місяці картина зібрала понад 148 млн грн. Роботу презентували у понад 80 країнах, в деяких проєкт лідирував у прокаті, випереджаючи голлівудські мультфільми та супергеройські кіно.

Наприклад, у квітні Мавка лідирувала в Нідерландах, а перед цим – у Франції. Українському мультфільму вдалося перевершити картину Шазам! від DC і Дивовижний Моріс.