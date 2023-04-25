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Украинский мультфильм Мавка. Лесная песня лидирует в прокате в Нидерландах

25 апреля 2023, 14:34
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мавка

Украинский мультифильм Мавка. Лесная песня стал лидером в прокате в Нидерландах. Проект обошел англо-немецкий фильм Удивительный Морис, лидируя в списке.

Об этом заявили в Госкино Украины.

Украинский мультфильм появился на экранах только 2 марта, и на сегодня это лучшие результаты по кассовым сборам за всю историю нашего кинематографа. В Нидерландах только за первый уик-энд удалось собрать более 122 тыс. По нынешнему курсу это около 5 млн грн.

— Коллеги в Нидерландах подтвердили, что местная публика встретила Мавку чрезвычайно тепло и прогнозируют, что новая неделя в прокате станет для нее не менее успешной, — заявили в Госкино.

Аналогична ситуация была и в других странах ЕС. К примеру, в начале апреля Мавка лидировала во французском прокате. Тогда мультфильму на основе драммы-феерии Леси Украинки пришлось конкурировать с голливудским проектом — речь идет о картине Шазам! Ярость богов от DC.

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Что касается проката в Украине, то Мавка стала самым кассовым проектом в стране за месяц — удалось собрать около 100 млн грн. Количество проданных биллетов также впечатляет — на сеансы показа пришло более 779  тыс. человек.

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