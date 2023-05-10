Украинский мультфильм Мавка. Лесная песня за 10 недель в прокате собрала 144 млн грн. На сегодняшний день это абсолютный рекорд, и цифра продолжает расти благодаря показам по всему миру.

О рекордной выручке заявили в Держкіно Украины.

Так, за 10 недель (70 дней) было продано 1,1 млн биллетов, а выручка составила более 144 млн грн. — все благодаря национальному прокату.

— Радуемся фантастически высоким результатам и посылаем искренние слова благодарности Мавчиным зрителям за вашу поддержку и любовь к своему, украинскому. Прокат продолжается, поэтому кто еще не успел — скорее погружайтесь в магическую историю и не забывайте о сцене после титров! — заявили в Держкіно.

Напомним, что Мавка. Лесная песня стала самым кассовым мультфильмом в истории Украины всего за месяц — было собрано почти 100 млн грн. Картина, основанная на драме-феерии Леси Украинки успела завоевать лидерство в прокате Нидерланд и Франции.

Недавно мультфильм Братья Супер Марио сумел заработать 1 млрд в прокате. Важной отметки удалось преодолеть на 26-й день после премьеры. Это десятый по счету мультфильм, который смог заработать такую сумму.