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Программа Каннского кинофестиваля 2022: полный список фильмов

14 апреля 2022, 13:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Канны
Источник: Depositphotos

Во Франции состоится 75-й Каннский международный кинофестиваль, который запланирован на 17-28 мая 2022 года. Мероприятие является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем покажут картины, которые достойны увидеть весь мир.

В преддверии события, уже оглашена программа картин.

Что будет в программе Каннского фестиваля 2022 — далее в материале.

Открытие фестиваля:

  • Final Cut (Мишель Хазанавичус)

Конкурсная программа:

  • Holy Spider (Али Аббаси);
  • The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);
  • Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);
  • Тори и Локита (Люк Дарденн);
  • Звезды в полдень (Клэр Дени);
  • Frère & Soeur (Дени Мальваль);
  • Close (Люкас Донт);
  • Время Армагеддона (Джеймс Грэй);
  • Посредник (Корээда Хирокадзу);
  • Ностальгия (Марио Мартоне);
  • R.M.N (Кристиан Мунджиу);
  • Треугольник печали (Рубен Эстлунд);
  • Решение уйти (Пак Чхан Ук);
  • Появление (Келли Райхарт);
  • Leila’s Brothers (Саид Рустаи);
  • Boy from Heaven (Тарик Салех);
  • Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);
  • EO (Ежи Сколимовский).

Внеконкурсная программа:

  • Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);
  • Элвис (Баз Лурман);
  • Ноябрь (Седрик Хименес);
  • Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);
  • Маскарад (Николас Бедос).

Полуночные показы:

  • Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);
  • Охота (Ли Джон Джэ);
  • Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особый взгляд:

  • Retour à Séoul (Дави Чоу);
  • Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);
  • Burning Days (Эмин Элпер);
  • Butterfly Vision (Максим Наконечный);
  • Корсаж (Мари Кройцер);
  • Joyland (Саим Садик);
  • Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);
  • Метроном (Александр Белц);
  • План 75 (Тиэ Хаякава);
  • Родео (Лола Куиворон);
  • Sick of Myself (Кристоффер Боргл);
  • Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);
  • The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);
  • Незнакомец (Томас М. Райт);
  • Volada Land (Хлинюр Палмасон).

Специальные показы:

  • All That Breathes (Шаунак Сен);
  • Естественная история разрушения (Сергей Лозница).

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