Во Франции состоится 75-й Каннский международный кинофестиваль, который запланирован на 17-28 мая 2022 года. Мероприятие является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем покажут картины, которые достойны увидеть весь мир.

В преддверии события, уже оглашена программа картин.

Что будет в программе Каннского фестиваля 2022 — далее в материале.

Открытие фестиваля:

Final Cut (Мишель Хазанавичус)

Конкурсная программа:

Holy Spider (Али Аббаси);

The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);

Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);

Тори и Локита (Люк Дарденн);

Звезды в полдень (Клэр Дени);

Frère & Soeur (Дени Мальваль);

Close (Люкас Донт);

Время Армагеддона (Джеймс Грэй);

Посредник (Корээда Хирокадзу);

Ностальгия (Марио Мартоне);

R.M.N (Кристиан Мунджиу);

Треугольник печали (Рубен Эстлунд);

Решение уйти (Пак Чхан Ук);

Появление (Келли Райхарт);

Leila’s Brothers (Саид Рустаи);

Boy from Heaven (Тарик Салех);

Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);

EO (Ежи Сколимовский).

Внеконкурсная программа:

Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);

Элвис (Баз Лурман);

Ноябрь (Седрик Хименес);

Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);

Маскарад (Николас Бедос).

Полуночные показы:

Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);

Охота (Ли Джон Джэ);

Moonage Daydream (Бретт Морген).

Особый взгляд:

Retour à Séoul (Дави Чоу);

Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);

Burning Days (Эмин Элпер);

Butterfly Vision (Максим Наконечный);

Корсаж (Мари Кройцер);

Joyland (Саим Садик);

Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);

Метроном (Александр Белц);

План 75 (Тиэ Хаякава);

Родео (Лола Куиворон);

Sick of Myself (Кристоффер Боргл);

Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);

The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);

Незнакомец (Томас М. Райт);

Volada Land (Хлинюр Палмасон).

Специальные показы: