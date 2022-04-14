Во Франции состоится 75-й Каннский международный кинофестиваль, который запланирован на 17-28 мая 2022 года. Мероприятие является одним из самых ожидаемых событий года для киноманов — на нем покажут картины, которые достойны увидеть весь мир.
В преддверии события, уже оглашена программа картин.
Что будет в программе Каннского фестиваля 2022 — далее в материале.
Открытие фестиваля:
- Final Cut (Мишель Хазанавичус)
Конкурсная программа:
- Holy Spider (Али Аббаси);
- The Almond Tree, (Валерия Бруни-Тедески);
- Преступления будущего, (Дэвид Кроненберг);
- Тори и Локита (Люк Дарденн);
- Звезды в полдень (Клэр Дени);
- Frère & Soeur (Дени Мальваль);
- Close (Люкас Донт);
- Время Армагеддона (Джеймс Грэй);
- Посредник (Корээда Хирокадзу);
- Ностальгия (Марио Мартоне);
- R.M.N (Кристиан Мунджиу);
- Треугольник печали (Рубен Эстлунд);
- Решение уйти (Пак Чхан Ук);
- Появление (Келли Райхарт);
- Leila’s Brothers (Саид Рустаи);
- Boy from Heaven (Тарик Салех);
- Жена Чайковского (Кирилл Серебренников);
- EO (Ежи Сколимовский).
Внеконкурсная программа:
- Топ Ган: Мэверик (Джозеф Косински);
- Элвис (Баз Лурман);
- Ноябрь (Седрик Хименес);
- Три тысячи лет ожидания (Джордж Миллер);
- Маскарад (Николас Бедос).
Полуночные показы:
- Fumer Fait Tousser (Квентин Дюпье);
- Охота (Ли Джон Джэ);
- Moonage Daydream (Бретт Морген).
Особый взгляд:
- Retour à Séoul (Дави Чоу);
- Beast (Райли Кио, Джина Гаммелл);
- Burning Days (Эмин Элпер);
- Butterfly Vision (Максим Наконечный);
- Корсаж (Мари Кройцер);
- Joyland (Саим Садик);
- Domingo and the Mist (Ариэль Ескаланте Меза);
- Метроном (Александр Белц);
- План 75 (Тиэ Хаякава);
- Родео (Лола Куиворон);
- Sick of Myself (Кристоффер Боргл);
- Les Pires (Лиз Акора, Роман Гере);
- The Silent Twins (Агнешка Смочиньска);
- Незнакомец (Томас М. Райт);
- Volada Land (Хлинюр Палмасон).
Специальные показы:
- All That Breathes (Шаунак Сен);
- Естественная история разрушения (Сергей Лозница).