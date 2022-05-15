Kalush Orchestra хотят продать статуэтку Евровидения, чтобы поддержать ВСУ

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra решили продать статуэтку песенного конкурса на аукционе, а деньги передать в благотворительный фонд для помощи военным и Украине.

Об этом во время zoom-брифинга сообщил лидер группы Олег Псюк.

— Мы планируем нашу статуэтку выставить на аукцион и все деньги пожертвовать на благотворительный фонд, который помогает ВСУ и Украине. Мы еще решаем какой. Потому что многие люди из-за границы донатят, а возможно, многие бы захотели задонатить. И это, по нашему мнению, станет штукой, которая их промотивирует. Мы думаем, что это будет полезно для Украины, — сказал Псюк.

Лидер группы отметил, что в ближайшее время решится, за какую сумму будут продавать статуэтку Евровидения-2022.

— Хотелось бы за какую-то крупную сумму, но не хочется называть никакие цифры. Увидим, — добавил солист.

Также во время zoom-брифинге вокалист Kalush Orchestra поблагодарил всех за поддержку, которую они с командой почувствовали, как среди конкурсантов, так и во время голосования.