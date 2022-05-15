Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Kalush Orchestra хотят продать статуэтку Евровидения, чтобы поддержать ВСУ

15 мая 2022, 19:15
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Kalush Orchestra
Источник: Getty Images

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra решили продать статуэтку песенного конкурса на аукционе, а деньги передать в благотворительный фонд для помощи военным и Украине.

Об этом во время zoom-брифинга сообщил лидер группы Олег Псюк.

— Мы планируем нашу статуэтку выставить на аукцион и все деньги пожертвовать на благотворительный фонд, который помогает ВСУ и Украине. Мы еще решаем какой. Потому что многие люди из-за границы донатят, а возможно, многие бы захотели задонатить. И это, по нашему мнению, станет штукой, которая их промотивирует. Мы думаем, что это будет полезно для Украины, — сказал Псюк.

Лидер группы отметил, что в ближайшее время решится, за какую сумму будут продавать статуэтку Евровидения-2022.

— Хотелось бы за какую-то крупную сумму, но не хочется называть никакие цифры. Увидим, — добавил солист.

Также во время zoom-брифинге вокалист Kalush Orchestra поблагодарил всех за поддержку, которую они с командой почувствовали, как среди конкурсантов, так и во время голосования.

— Хочу выразить большую благодарность всем людям, которые нас поддержали – украинцам, диаспоре, гражданам других стран. Это очень важный шаг и победа для Украины сейчас.

 

Я счастлив, что смог донести такую хорошую новость, а их не так много, и я уже вижу, как это ободрило всех наших людей, поэтому рад понимать, что все эти старания были не зря, — сказал Псюк.

Читайте также:
КалушГимн нашей победы: Kalush Orchestra показали разрушенную Бучу в новом клипе Stefania

Теги
Kalush, Евровидение, аукціон, виграш
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь