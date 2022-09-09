Украинская актриса Екатерина Кузнецова отказалась от съемок в российском сериале Вампиры средней полосы из-за войны в Украине. Звезда не появится во втором сезоне, и поделилась своими мыслями касательно отказа.

Иностранные СМИ сообщили, что Кузнецова с начала войны покинула Россию, куда приехала в 2010 году, чтобы стать актрисой. Правда, Екатерина знала, что ей придется вернуться на родину — оформить российский паспорт девушка даже и не думала.

— Я не стала объяснять в социальных сетях или говорить в открытую, что не могу принимать участие в съемках. Мне кажется, даже объяснять это не нужно. Можно ли ставить на чашу весов съемки в сериале и то, что убивают твоих родителей, стреляют снаряды в твой дом? Да, актерство — это огромная часть моей жизни, но я не могу сопоставить это с тем, что происходит в моей стране, — заявила звезда.

Екатерина добавила, что у нее были планы и на другие проекты в России, но она отказывает в предложениях, которые поступают и по сей день. Артистка не планирует возвращаться в Россию, да и о карьере особо не думает — война изменила ее жизнь кардинально.