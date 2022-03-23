Стивен Кинг отказался выпускать свои новые книги в РФ

Американский писатель Стивен Кинг больше не будет сотрудничать с российским издательством по всем новым контрактам.

Об этом сообщило издательство АСТ, с которым сотрудничал писатель.

Представитель АСТ заявил, что “на какое-то время” последней новинкой Кинга на русском языке станет роман Билли Саммерс.

Известно, что книга должна появится на прилавках магазинов 6 апреля.

— Права на все ранее купленные произведения остаются за АСТ на все время действия контрактов (ближайшие три-четыре года), а вот новых романов и продления истекших прав ближайшее время действительно не будет, — заявили в АСТ.

Еще 5 марта Стивен Кинг заявил, что не планирует продлять свои книжные контракты в России.

Стоит отметить, что Стивен Кинг — один из самых популярных писателей современности. В частности, последние года он был самым тиражированным писателем в той же РФ.