Украинская певица Ирина Федишин отреагировала на интервью с Melovin, в котором он назвал ее дурой.

Ранее Ирина назвала ЛГБТ-сообщество грешниками, и заявила, что они сами свою жизнь разрушают.

Федишин не стала игнорировать оскорбления в свою сторону, и обратилась к Melovin и блогеру Машуковскому, который также осуждал заявления певицы. В своем Telegram-канале Ирина опубликовала видео, где объяснила свою позицию.

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— Вы требуете толерантности к себе, зато унижаете человека, который имеет другое мнение. Гомосексуализм – это тяжелый грех! Нравится вам это или не нравится — научитесь быть толерантными с людьми, которые так считают и руководствуются Библией в жизни. Ваша толерантность и травля вообще пробили дно — так выглядит буллинг в соцсетях, — пишет артистка.

Что касается Машуковского, в своем TikTok он опубликовал видео, где якобы изображен сын Федишиной через 15 лет — в яркой одежде он танцует под песню Малесенькі долоньки, а на заднем фоне изображен ЛГБТ-парад.

Аккаунт Машуковского в TikTok пользуется огромной популярностью — на него подписано более 3,27 млн пользователей соцсети, о чем также заговорила артистка.

— Родители, посмотрите, не подписаны ли ваши дети на эту личность, которая манипулирует подростками, занимается буллингом и навязывает нетрадиционные взгляды. Господь сотворил Адама и Еву, а не Адама и Адама, – прокомментировала исполнительница.

Под конец Ирина обратилась к ЛГБТ-сообществу, и пожелала им ощутить настоящую радость родительства.