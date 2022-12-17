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Украина выбирает представителя на Евровидение 2023: онлайн-трансляция Нацотбора

17 декабря 2022, 16:45
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Нацвідбір на Євробачення

17 декабря станет известно имя представителя Украины на Евровидении, а также песня, с которой нашу страну представят на музыкальном конкурсе в Ливерпуле.

Смотреть Нацотбор на Евровидение 2023 можно онлайн – прямой эфир будут транслировать из укрытия. Начало в 17.00.

Нацотбор на Евровидение 2023 (онлайн-трансляция)

Сейчас смотрят
  1. Moisei – I’m Not Alone
  2. OY Sound System – Ой, тужу
  3. Demchuk – Alive
  4. Jerry Heil – When God shut the door
  5. Fiinka – Довбуш
  6. Krutь – Колискова
  7. Tember Blanche – Я вдома
  8. Angelina – Stronger
  9. 2Tone – Квітка
  10. Tvorchi – Heart Of Steel

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023

Ведущими Нацотбора на Евровидение 2023 станут Тимур Мирошниченко, а также представители Украины на Евровидении 2013 и 2021 – Злата Огневич и Екатерина Павленко (Go-A).

Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей (50 на 50). В составе жюри в этом году Юлия Санина, Тарас Тополя и победительница Евровидения 2016 Джамала.

Голосование в Нацотборе 2023 состоится через приложение Дія сразу после выступлений всех участников. Если на момент голосования по всей территории Украины не будет света, победителя определят исключительно по результатам голосования жюри.

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