Уже 17 декабря граждане нашей страны узнают, кто представит Украину на Евровидении 2023. В субботу состоится Нацотбор, где из 10 финалистов выберут одного. Начало в 17:00.

В этом году представителя страны будет выбирать жюри, в составе которого певица Джамала, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, а также зрители. Так что голоса разделятся 50 на 50.

Проголосовать с помощью СМС, как каждый год, в этот раз нельзя. Теперь зрители смогут проголосовать за понравившегося участника с помощью приложения Дія — точно так же, как выбирали жюри.

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Голосовать в Нацотборе на Евровидение через приложение Дія — просто. Необходимо зайти в само приложение на телефоне, найти раздел Услуги и выбрать Опрос.

17 декабря в Діє появятся соответствующие строки, где вы сможете поставить галочку, за кого болеете. Отметим, голосование откроют уже после выступления всех участников, сколько оно продлится — пока что неизвестно.

Напомним, среди финалистов Нацотбора 10 исполнителей, а именно — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, Tvorchi.