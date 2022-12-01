1 декабря участники Нацотбора на Евровидение 2023 презентовали свои конкурсные песни. Уже 17 декабря они соберутся на одной сцене, чтобы выбороть право представлять Украину в Ливерпуле.

А пока Факты ICTV создали свое голосование за победителя Нацотбора на Евровидение 2023. Как вы думаете, у кого больше шансов представлять Украину на конкурсе?

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Напомним, ради безопасности участников Нацотбор на Евровидение 2023 пройдет в укрытии. Победителя отбора будут выбирать путем голосования жюри и зрителей (50/50).

В этом году впервые в истории Евровидения украинцы смогут голосовать за своего фаворита в приложении Дія. Ранее так выбрали членов жюри Нацотбора — Тараса Тополю, Джамалу и Юлию Санину.

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: