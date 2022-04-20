Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о подготовке к благотворительному концерту І все буде добре, который состоится 24 апреля в Киеве, на станции метро Золотые ворота.

Артист признался, что на мероприятии зрители смогут услышать новую композицию коллектива, а также в программу войдут несколько неожиданных дуэтов.

– Сегодня на репетиции мы впервые разучили новую песню, которую я написал несколько дней назад. Она – об очень актуальной истории, и я вложил в нее очень много нервов, переживаний, и посвятил ее тем, кому она больше всего сейчас нужна. Будут новые песни, а также несколько неожиданных и очень важных дуэтов. Думаю, это именно то, что нужно сегодня украинцам — объединение. Программа концерта состоит из песен, которые “подходили бы” к ситуации. С одной стороны – это невеселые времена, которые, к сожалению, для нас наступили. С другой стороны, Пасха требует определенного ощущения света. И мы хотели бы объединить эти вещи и чувства украинцев, которые возникают во время войны, — сказал Вакарчук в эфире общенационального телемарафона.

Несмотря на то, что метро – не самое лучшее акустическое помещение для концертов, технические специалисты работают над тем, чтобы все звучало на уровне Океана Эльзы.

– Мне кажется, что сейчас качество не так важно. Хотя мы будем делать все, чтобы все звучало на уровне Океана Эльзы. Сейчас важен сам факт объединения людей, положительных эмоций и надежды. Не просто так мы назвали этот концерт І все буде добре, потому что я в это верю. Все украинцы заслужили благодарности за ту работу, которую они сегодня делают! Мы победим и вернемся ко всему лучшему потом, а пока что главное содержание, а не форма, — добавил Вакарчук.

Отметим, что концерт Океана Эльзы І все буде добре будет транслироваться на всех ведущих телеканалах Украины в рамках Единого телемарафона.

До, во время и после трансляции будет проходить сбор денег, которые пойдут на помощь детям, которые пострадали в российско-украинской войне. Также можно будет пожертвовать средства посредством СМС. Желающие смогут послать пожертвования в фонд Твоя опора.