Гурт Океан Ельзи вперше за час війни дасть благодійний концерт І все буде добре в Києві.

24 квітня, у день, коли православні християни святкуватимуть Великдень, Океан Ельзи виступатимуть на станції метро Золоті ворота. Про це лідер гурту Святослав Вакарчук повідомив в Instagram.

Трансляція концерту буде на всіх провідних телеканалах України в рамках Єдиного телемарафону.

До, під час та після трансляції також відбуватиметься збір грошей, які підуть на допомогу дітям, що постраждали у російсько-українській війні. Також можна буде пожертвувати кошти за допомогою СМС. Охочі зможуть надіслати пожертвування до фонду Твоя опора.

Нагадаємо, що наразі Святослав Вакарчук щодня відвідує гарячі точки України, де намагається підтримувати мирних жителів, воїнів, а також висвітлює події.

Нещодавно Вакарчук заспівав для врятованих із-під завалів Миколаївської ОВА. В Instagram він оприлюднив відео, на якому сидить посеред палати і співає пісню Все буде добре, награючи мелодію на гітарі.