Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про підготовку до благодійного концерту І все буде добре, який відбудеться 24 квітня в Києві, на станції метро Золоті ворота.

Артист зізнався, що на заході глядачі зможуть почути нову композицію колективу, а також в програму увійдуть кілька несподіваних дуетів.

– Сьогодні на репетиції ми вперше розівчили нову пісню, яку я написав декілька днів тому. Вона – про дуже актуальну історію, і я вклав в неї дуже багато нервів, переживань, і присвятив її тим, кому вона найбільше зараз потрібна. Будуть нові пісні, а також кілька несподіваних і дуже важливих дуетів. Думаю, що це якраз саме те, що потрібно сьогодні українцям – об’єднання. Програма концерту складатиметься з пісень, які “пасували б” до ситуації. З одного боку – це невеселі часи, які, на жаль, для нас настали. З іншого боку, Великдень вимагає певного відчуття світла. І ми б хотіли об’єднати ці речі і почуття українців, які виникають під час війни, – сказав Вакарчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Попри те, що метро – не найліпше акустичне приміщення для концертів, технічні спеціалісти працюють над тим, щоб все звучало на рівні Океану Ельзи.

– Мені здається, що зараз якість не так важлива. Хоча ми будемо робити все, щоб все звучало на рівні Океану Ельзи. Зараз важливий сам факт об’єднання людей, позитивних емоцій та надії. Не просто так ми назвали цей концерт І все буде добре, тому що я в це вірю. Всі українці заслужили подяку за ту роботу, яку вони сьогодні роблять! Ми переможемо і повернемося до всього найкращого потім, а поки що головне зміст, а не форма, – додав Вакарчук.

Зазначимо, що концерт Океану Ельзи І все буде добре транслюватиметься на всіх провідних телеканалах України в рамках Єдиного телемарафону.

До, під час та після трансляції відбуватиметься збір грошей, які підуть на допомогу дітям, що постраждали у російсько-українській війні. Також можна буде пожертвувати кошти за допомогою СМС. Охочі зможуть надіслати пожертвування до фонду Твоя опора.