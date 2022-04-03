Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук продолжает поддерживать дух мирных жителей, которые пострадали от действий российских оккупантов. На этот раз артист приехал в николаевскую больницу, чтобы выступить перед женщинами.

В Instagram он обнародовал видео, на котором сидит посреди палаты и поет песню Все буде добре, наигрывая мелодию на гитаре.

— Николаев. Больница. Женщины, пострадавшие от российского вторжения. В частности, там были и те, кого спасали из-под завалов Николаевской ОГА. Чаще говорят одно: Мы верим, что все будет хорошо. Все будет Украина. Все — благодаря нашим защитникам, — написал Вакарчук.

Сейчас артист ездит по разным городам Украины и всячески поддерживает народ. Недавно Вакарчук показал, как медики борются за жизнь детей из Мариуполя. Певец отметил, что это самое страшное видео, которое он когда-то снимал, а также отметил, что одно видео записал для матерей русский убийц.

Святослав подчеркнул, что мир должен видеть преступления нелюдей из России и призвал остановить войну.