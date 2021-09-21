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Кого выберет Злата Огневич? Претенденты на сердце Холостячки 2 (голосование)

21 сентября, 14:33 Каріна Зуєва
Кто победит в Холостячке 2021
Источник: СТБ

17 сентября на телеканале СТБ стартовал показ романтического реалити-шоу Холостячка 2, в котором главная героиня, украинская певица Злата Огневич будет искать любовь.

За сердце артистки борются немало мужчин. Все 16 претендентов особенны и хороши по-своему, однако в итоге главной героине нужно будет сделать выбор в пользу одного учасника.

Кого выберет Холостячка Злата Огневич, станет известно только в финале. А пока Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать учасника, который, по вашему мнению, подходит героине больше всего.

На протяжении всего проекта участники будут пытаться завоевать внимание и сердце Златы Огневич, устраивая для нее самые романтические и необычные свидания, и совершая неожиданные поступки. Их количество постепенно будет сокращаться, поскольку в каждом выпуске главная героиня будет отправлять кого-то домой.

За серце артистки борются ресторатор из Лондона, владелец двух IT-компаний, профессиональный теннисист, каскадер-универсал, стоматолог, известный блогер-психолог, владелец клининговой компании и другие.

Однако кто победит в Холостячке 2021, зрители узнают лишь во время финала романтического реалити.

Напомним, что каждую пятницу на телеканале СТБ в 19.00 выходит новая серия проекта. Как прошел первый выпуск Холостячки 2 — читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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