Украинская певица Наталья Могилевская изменила слова в своей популярной песне Місяць и перепела ее с актуальными строчками о войне.

В Instagram исполнительница поделилась новой версией композиции, в которой теперь поется об ужасной войне в Украине. Также есть видео, в котором показаны кадры последствий бомбардировки украинских городов российским агрессором.

В конце видео Могилевская прочитала молитву Отче наш.

— Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. За Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и за тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем! — написала артистка под видео.

Звезды украинского шоу-бизнеса сейчас всячески пытаются поддерживать народ и воинов ВСУ. Они записывают стихи, песни, видео, занимаются волонтерством и даже идут в терроборону. Кто из украинских звезд взял в руки оружие — читайте на Фактах ICTV.