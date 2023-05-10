Участницы группы Vesna оправдались за песню о славянском сестринстве на Евровидении 2023

Чешская группа Vesna исполнила в полуфинале Евровидения 2023 песню о славянском сестринстве — участницы коллектива Патриция Каньок и Танита Янкова заявили, что никого песней обидеть не хотели.

— Мы посвятили ее Украине, и сочувствием всем, кто переживает страдания из-за войны. Наша песня о сестринстве — но это касается только женщин, и не имеет ничего общего с войной. Мы не хотели никого обидеть песней, и сочувствуем Украине, ведь в Чехии также были моменты угнетения, — заявила Патриция.

Танита также добавила, что работа не совсем о сестринстве или братерстве славян — она о чувствах и б бремени, которое испытывают люди, когда их не слышат.

Сама песня вызвала неоднозначную реакцию в Украине, ведь она имеет несколько куплетов на украинском. К тому же, в составе группы есть одна россиянка, хоть она и выступает против войны.

Выступление Vesna на Евровидении 2023 было ярким — участницы группы предстали на сцене в нежно-розовых брючных костюмах и с одинаковыми прическами.

Напомним, что после первого полуфинала стало известно, какие страны выступят в финале Евровидения 2023. Помимо Украины и стран Большой пятерки появились и новые претенденты на первое место.