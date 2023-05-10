Учасниці гурту Vesna виправдалися за пісню про слов’янське сестринство на Євробаченні 2023

Чеський гурт Vesna виконав у півфіналі Євробачення 2023 пісню про слов’янське сестринство – учасниці колективу Патриція Каньок і Таніта Янкова заявили, що нікого піснею образити не хотіли.

– Ми присвятили її Україні і співчуттю усім, хто переживає страждання через війну. Наша пісня про сестринство – але це стосується тільки жінок, і не має нічого спільного з війною. Ми не хотіли нікого образити піснею, і співчуваємо Україні, адже Чехія також пережила часи гноблення, – заявила Патриція.

Таніта також додала, що робота не зовсім про сестринство чи братерство слов’ян – вона про почуття та тягар, який відчувають люди, коли їх не чують.

Сама пісня викликала неоднозначну реакцію в Україні, адже вона має кілька куплетів українською. До того ж у складі гурту є одна росіянка, хоч вона і виступає проти війни.

Виступ Vesna на Євробаченні 2023 був яскравим – учасниці гурту постали на сцені в ніжно-рожевих штанних костюмах і з однаковими зачісками.

Нагадаємо, що після першого півфіналу стало відомо, які країни виступлять у фіналі Євробачення 2023. Крім України та країн Великої п’ятірки з’явилися і нові претенденти на перше місце.