Басист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил радостную новость. Музыкант победил рак четвертой стадии.
— Только что был у своего онколога и узнал, что я победил рак. Спасибо Богу, вселенной, семье, друзьям и всем, кто поддерживал меня, проявлял доброту и любовь, — написал Марк в Instagram.
Он подчеркнул, что каждые полгода должен проходить плановые обследования, чтобы в случае возвращения болезни начать сразу же лечения.
— Меня по прежнему должны сканировать каждые шесть месяцев. Но сегодня удивительный день, и я чувствую, что очень счастлив, — заявил Хоппус.
Реакция поклонников и звездных коллег не заставила себя долго ждать.
- Марк, ты сделал это! Ты победил его!
- Да! Это невероятно!
- Спасибо Богу! Это лучшее чувство в мире!
- Рада за тебя, Марк!
- Лучшая новость за весь день!
- Я так счастлив! Ты абсолютный чемпион!
- Так рада услышать эту новость!
- Прими мои самые искрение поздравления! Это и правда был сложный путь.
- Как я счастлива за тебя, мой друг!
- Эта новость прям в самое сердце! — Пишут в комментариях Хоппуса.
О том, что Марк Хоппус болен онкологией стало известно в конце июня 2021 года.
В августе музыкант прошел пятый курс химиотерапии, из-за чего потерял свои волосы.
Blink-182 — популярная американская панк-рок-группа, основанная в 1992 году. Успех к музыкальному коллективу пришел в 1999 году, после выхода альбома Enema of the State.
С 2005 по 2009 год группа прекращала свою творческую деятельность, однако позже воссоединилась и продолжила радовать своих фанатов. Всего на счету у Blink-182 восемь студийных альбомов.