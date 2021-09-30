Басист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил радостную новость. Музыкант победил рак четвертой стадии.

— Только что был у своего онколога и узнал, что я победил рак. Спасибо Богу, вселенной, семье, друзьям и всем, кто поддерживал меня, проявлял доброту и любовь, — написал Марк в Instagram.

Он подчеркнул, что каждые полгода должен проходить плановые обследования, чтобы в случае возвращения болезни начать сразу же лечения.

— Меня по прежнему должны сканировать каждые шесть месяцев. Но сегодня удивительный день, и я чувствую, что очень счастлив, — заявил Хоппус.

Реакция поклонников и звездных коллег не заставила себя долго ждать.

Марк, ты сделал это! Ты победил его!

Да! Это невероятно!

Спасибо Богу! Это лучшее чувство в мире!

Рада за тебя, Марк!

Лучшая новость за весь день!

Я так счастлив! Ты абсолютный чемпион!

Так рада услышать эту новость!

Прими мои самые искрение поздравления! Это и правда был сложный путь.

Как я счастлива за тебя, мой друг!

Эта новость прям в самое сердце! — Пишут в комментариях Хоппуса.

О том, что Марк Хоппус болен онкологией стало известно в конце июня 2021 года.

В августе музыкант прошел пятый курс химиотерапии, из-за чего потерял свои волосы.

Blink-182 — популярная американская панк-рок-группа, основанная в 1992 году. Успех к музыкальному коллективу пришел в 1999 году, после выхода альбома Enema of the State.

С 2005 по 2009 год группа прекращала свою творческую деятельность, однако позже воссоединилась и продолжила радовать своих фанатов. Всего на счету у Blink-182 восемь студийных альбомов.