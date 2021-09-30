Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персоны

Невероятно! Вокалист Blink-182 Марк Хоппус поборол рак

30 сентября 2021, 16:11 Каріна Зуєва
Марк Гоппус
Источник: Depositphotos

Басист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил радостную новость. Музыкант победил рак четвертой стадии.

— Только что был у своего онколога и узнал, что я победил рак. Спасибо Богу, вселенной, семье, друзьям и всем, кто поддерживал меня, проявлял доброту и любовь, — написал Марк в Instagram.

Он подчеркнул, что каждые полгода должен проходить плановые обследования, чтобы в случае возвращения болезни начать сразу же лечения.

— Меня по прежнему должны сканировать каждые шесть месяцев. Но сегодня удивительный день, и я чувствую, что очень счастлив, — заявил Хоппус.

Реакция поклонников и звездных коллег не заставила себя долго ждать.

  • Марк, ты сделал это! Ты победил его!
  • Да! Это невероятно!
  • Спасибо Богу! Это лучшее чувство в мире!
  • Рада за тебя, Марк!
  • Лучшая новость за весь день!
  • Я так счастлив! Ты абсолютный чемпион!
  • Так рада услышать эту новость!
  • Прими мои самые искрение поздравления! Это и правда был сложный путь.
  • Как я счастлива за тебя, мой друг!
  • Эта новость прям в самое сердце! — Пишут в комментариях Хоппуса.

О том, что Марк Хоппус болен онкологией стало известно в конце июня 2021 года.

В августе музыкант прошел пятый курс химиотерапии, из-за чего потерял свои волосы.

Blink-182 — популярная американская панк-рок-группа, основанная в 1992 году. Успех к музыкальному коллективу пришел в 1999 году, после выхода альбома Enema of the State.

С 2005 по 2009 год группа прекращала свою творческую деятельность, однако позже воссоединилась и продолжила радовать своих фанатов. Всего на счету у Blink-182 восемь студийных альбомов.

Читайте также:
Невероятно! Вокалист Blink-182 Марк Хоппус поборол ракЯ намного больше, чем этот диагноз: Билли Портер признался, что ВИЧ-позитивен

Теги
Онкологія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка