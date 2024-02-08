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Спасибо, господин генерал! Украинские звезды реагируют на отставку Залужного

8 февраля 2024, 20:35
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
зірки реагують на відставку Залужного
Источник: Onuka Святослав Вакарчук Сергей Притула

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку. На посту его сменил генерал-полковник Александр Сырский. Эта новость всколыхнула информационное пространство. Не остались в стороне и звезды украинского шоу-бизнеса.

Факты ICTV собрали реакции знаменитостей на отставку Залужного. Все они благодарят генерала, а кто-то до сих пор не может принять новость.

Тарас Цимбалюк

Звезда сериала Поймать Кайдаша не скрывает разочарования. В Instagram он подробно разъяснил, как относится к увольнению Залужного, и отметил, что потрясен таким решением.

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— “Как бы трудно нам ни было, но уж точно не будет стыдно”. Ага… За вас, господин генерал, нет, не будет… А вот… эх, — резюмировал мысль Цимбалюк.

Рамина Эсхакзай

Блогер поблагодарила Валерия Залужного за работу и пожелала команде Александра Сырского быть искуснее врага.

— Цена ошибок — человеческие жизни. Пусть как можно больше наших военных вернется домой, — отметила Рамина.

Святослав Вакарчук

Фронтмен группы Океан Эльзы в сториз поблагодарил генерала Залужного и добавил к этому наш национальный лозунг “Слава Украине!” с эмодзи в виде сине-желтого флага.

скрин Святослав Вакарчук

Фото: Святослав Вакарчук/Instagram

Onuka

Артистка сделала репост новости об отставке Залужного, которой она, очевидно, потрясена.

срин Onuka

Фото: Onuka/Instagram

— На стало слез. Не стало слов. Голос умирает, — написала музыкантка.

Сергей Притула

Шоумен и волонтер поблагодарил Валерия Залужного и опубликовал фото генерала.

Андрей Бедняков

Ведущий тоже был лаконичным, запостив фото Залужного в профиль и поблагодарив его.

скрин Андрій Бєдняков

Фото: Андрей Бедняков/Instagram

Анна Алхим

Скандальная блогер хоть довольно часто возмущает украинцев своими заявлениями и поступками, присоединилась к украинским звездам со словами благодарности Залужному. Правда, написала их на русском языке.

скрин Анна Алхім

Фото: Анна Алхім/Instagram

Владимир Остапчук

Ведущий тоже поблагодарил генерала, с которым украинцы мощное сопротивление врагу, о которое разбились мечты агрессора “взять Киев за два-три дня”.

скрин Володимир Остапчук

Фото: Владимир Остапчук/Instagram

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Теги
Onuka Анна Алхим відставка Валерій Залужний Владимир Остапчук Рамина Эсхакзай Святослав Вакарчук Сергей Притула Тарас Цимбалюк
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